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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев – Борральо: «Если мы подеремся 100 раз, то ты ни разу не выиграешь». Кайо ответил: «Подпиши контракт. И мы увидим»

«Если мы подеремся 100 раз, то ты ни разу не выиграешь. Если кто-то это и знает, бро, то это ты», – отреагировал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев на желание Кайо Борральо провести с ним бой.

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