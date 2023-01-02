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Исмагулов о решении завершить карьеру: «Завершил не потому, что проиграл, надо чуть подлечиться»

Дамир «Казах» Исмагулов обратился к подписчикам в Инстаграм, объяснил свое решение о завершении карьеры: «Выложил новость и смотрю — столько много комментариев.

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