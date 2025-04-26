Как снизить потребление сахара

Сладкое искушение подстерегает нас на каждом шагу: от утреннего кофе с сиропом до вечернего десерта. Но избыток сахара в рационе — это не только лишние калории, но и риск диабета, сердечных заболеваний и преждевременного старения.
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