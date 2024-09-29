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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о затяжных розыгрышах: «Думаю: пусть соперница бегает столько, сколько сможет. В какой-то момент она устанет, и я этого дождусь»

Соболенко о затяжных розыгрышах: «Думаю: пусть соперница бегает столько, сколько сможет. В какой-то момент она устанет, и я этого дождусь»

Она обыграла таиландку во втором круге в Пекине – 6:1, 6:4. – Она не сдавалась, заставляя вас зарабатывать каждое очко.

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