Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется в столицу КНР. Он уже заявил, что Вашингтон недоволен тем, что китайцы помогают русским.
Последнее "американское" предупреждение: США накажут Китай за сотрудничество с Россией
Комментарии
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VG
Vasily Golov
США могут остаться без трусов и прочих шмоток.без микрочипов.Национализация активов США в России и США.
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14 час.
Галина Чужая
Китай именно так и расценивал прилёт после Шольца Блинкена - у того ничего не вышло вот Блинкен и поскакал с угрозами. Хочется верить, что именно поэтому Блинкена приняли как второсортного щенка беспородного.
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Можно только посоветовать Си закрыть небо на момент прибытия этого как его блинчика
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13 час.
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