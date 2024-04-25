Последнее "американское" предупреждение: США накажут Китай за сотрудничество с Россией

США могут остаться без трусов и прочих шмоток.без микрочипов.Национализация активов США в России и США.

Галина Чужая

Китай именно так и расценивал прилёт после Шольца Блинкена - у того ничего не вышло вот Блинкен и поскакал с угрозами. Хочется верить, что именно поэтому Блинкена приняли как второсортного щенка беспородного.