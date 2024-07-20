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Они вырастут несчастными и одинокими: имена детей, у которых нет ангела-хранителя

Они вырастут несчастными и одинокими: имена детей, у которых нет ангела-хранителя

Они вырастут несчастными и одинокими: имена детей, у которых нет ангела-хранителя Юлия ЧелкановаИмена — это не просто комбинация звуков, они могут нести в себе особое значение и влиять на характер и судьбу человека.

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