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Культуромания

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Археологическая экспедиция обнаружила новые артефакты на территории Царёвского городища в Волгоградской области

Археологическая экспедиция обнаружила новые артефакты на территории Царёвского городища в Волгоградской области

В Ленинском районе Волгоградской области завершилась археологическая экспедиция на памятнике середины XIV века «Солодовском пригороде Царевского городища» — объекте, являвшимся в прошлом частью столичного комплекса Золотой Орды.

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