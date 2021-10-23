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МЧС: Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 24 октября 2021 года в Крыму

МЧС: Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 24 октября 2021 года в Крыму

По информации «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела, 24 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, грозы.

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