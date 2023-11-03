Рост городов является одним из ключевых рисков для развития страны.

А города продолжают расти. И люди в них стремятся. Особенно молодежь. Хотя государство уделяет много внимания развитию малых населенных пунктов, инвестирует серьезные деньги в развитие инфраструктуры, строительство агрогородков, в которых бытовые условия ничем не хуже, чем в городе.
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