В Тверской области вор похитил мебель, ковры и шторы из дачного дома

32-летняя жительница Москвы сообщила в полицию о краже из ее дачного дома в поселке Спирово. Женщина не была там с мая прошлого года, а когда приехала в январе, обнаружила, что из дома пропали деревянный стол, диван, трельяж, тумбочка, ковер, два деревянных стула, шторы, тюль и три карниза.
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