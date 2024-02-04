В Тверской области вор похитил мебель, ковры и шторы из дачного дома

32-летняя жительница Москвы сообщила в полицию о краже из ее дачного дома в поселке Спирово. Женщина не была там с мая прошлого года, а когда приехала в январе, обнаружила, что из дома пропали деревянный стол, диван, трельяж, тумбочка, ковер, два деревянных стула, шторы, тюль и три карниза.