Фигурант дела о некачественных бронежилетах признал вину

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал вину по делу о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил (ВС) России и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
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