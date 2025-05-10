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МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Чикаго», «Интер Майами» Месси против «Миннесоты»

МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Чикаго», «Интер Майами» Месси против «Миннесоты»

В субботу «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Чикаго Файр», «Интер Майами» Лионеля Месси – с «Миннесотой».

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