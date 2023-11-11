«Ашан» попросил поставщиков не повышать цены в этом году

Российский «Ашан», являющийся структурой французского Auchan, убедительно просит своих поставщиков не увеличивать цены до конца года и угрожает обратиться к регуляторам, если к этой просьбе партнеры не прислушаются, проинформировал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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