Caviar выпустила ко Дню Победы комплект iPhone 15 Pro

Российская компания Caviar, известная своими эксклюзивными разработками в области электроники и аксессуаров, представила новую модель iPhone 15 Pro Mac под названием "Победа", которая приурочена к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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