ЦСКА и «Динамо» в плей-офф Кубка, «МЮ» может оставить Сульшера, Косторной поменяли программы, состав сборной на Кубок «Карьялы» и другие новости утра

Лена МиськоСпортЦСКА и «Динамо» в плей-офф Кубка, «МЮ» может оставить Сульшера, Косторной поменяли программы, состав сборной на Кубок «Карьялы» и другие новости утраДоброе утро, друзья! Читайте дайджест прошедшего дня на нашем сайте и будьте в курсе всех новостей ☀️ 1.Вернуться к статье822НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена Мисько🤨 Новая проблема «Спартака»: нам переводят не все слова Руя. Из детальных ответов остаются общие слова Оказывается, после 1:7 от «Зенита» Витория сказал намного больше, чем перевели👇 https://sprts.cc/Olk2veЛена МиськоВот серьезная работа журналюг... Всё не осилила, безумное количество букв, но ясно, что переводчик нынешний то ли неуч, то ли вредитель.... Я и раньше не слушала Руя, теперь и вы можете не тратить время, половину перевирает наш толмачЛена Миськоконечно же, переводчик виноват, что Коля играет 3го ЦЗ Руй говорит ему "иди уже куда-нибудь отсюда", а переводчик переводит: "Сегодня играем с высокой линией обороны"Лена Миськодавно говорю, пора Закирову в ТШ Спартака, не хочет тренировать, пусть Руя переводит, он же у нас полиглот, да еще и в футболе разбирается, только во время матчей нельзя его на стадион, он судей всех переубивает - каратист же к тому же. Так победим!!!Лена МиськоШмурнов еще... прицепились к Макси... чёрная полоса у парня... Отвалите вы от него, все наладится, когда нормальный тренер (зачеркнуто) переводчик будетсергей озеровВажно,чтобы игрокам переводили детально с правильными мыслями Витории,а нам и такой перевод сойдет,футбол мы смотрим сами,все видим. Вот главный вопрос-почему,зная все нюансы на игру с Зенитом,Спартак провалился? На мой взгляд,только один ответ-мы проиграли в скорости и физике и-да, в тактике тоже,но в тактике,это уже вопрос игровой дисциплины.Если все сложить,нехорошо получается,нас ждут тяжелые денечки. Определенно,Руй обязан срочно предпринять конкретные шаги по устранению ошибок.Лена Миськоконкретные шаги по устранению ошибок... а не поздно ли? ошибки же не в Питере вылезлиЛена Миськонет... этот Руй сломался, везите другогосергей озеровДа,забросы за шиворот,это системная ошибка,она понятная,она заметная,тем проще её устранить.Надо малек изменить в тактическом построении,с обязательствами для конкретных игроков.Лена МиськоСергей, понятно что надо сделать, не понятно почему не было сделано раньше? надо было вот такую болезненную оплеуху получить? Динамо мало было?сергей озеровВсе таки я думаю,Руй,по прежнему несколько свысока смотрит на наш футбол,типа он тут мудрее всех,не таких видел на своем веку,поэтому допускает ряд тактических ошибок..Это мое субъективное,но вот игра с Бенфикой,этот момент показала в лучшем виде.Почему то Руй не строит с более сильным соперником игру от своих ворот.Да,он декларирует такой подход,но не играет,у команды нет гибкости. Тедеско в этом плане был более профи.Видимо,сильно изменились тренировки с отработкой игры от своих ворот,ребята не могут играть с листа.надо постоянно отрабатывать несколько позиционных построений,тогда наладятся связки и подстраховка.Короче,вина Руя очевидна,надо пахать.Это я уже говорил,повторяюсь.Лена Миськону так и я повторяюсь, Руй не посмотрел НИ ОДНОЙ игры нашей команды, и подписал контракт, а надо было сначала изучить кто и во что у нас умеет, у Теди в Спартаке была лучшая атака во всем РПЛ, сейчас мрак, это ребята разучились играть? в общем, у Федуна лучше всего получается платить неустойку, но сейчас, видимо, не хочет, будут тянуть до 15 тура а мы... ждатьсергей озеровА это значит, Зарема то была права на 100% в первом своем обращении по тренеру....Не знаю,будут платить или оставят(дадут поработать),сумеет ли Руй изменить игру, ситуация непростая.Ярославский испанец,Попов, нам подстроил,засранец. Чем хорош был Тедеско-он тщательно изучил возможности игроков,находил сильные и слабые стороны,он досконально изучил игры всех команд,Тедди-человек творческий и грамотный по футбольному,а Руй- теперь просто заслуженный.Вот в этом и разница.Нам внимательный, понимающий и жизнерадостный тренер нужен.)Лена МиськоТедеско жил и живет футболом, его потерю переживаю даже больше чем уход Каррерысергей озеровмне тоже жаль,хороший тренер,искренне переживал за команду.Команду создал,серебро взял!Ruslan ZakirovТы не поверишь. Я про тоже самое подумал. Круче даже другое. Я не только русский футбольный язык знаю, я и на английском футбольном бегло говорю, так как играл 6 лет в команде с сертифицированными британскими тренерами по футболу. А уж про каратэ - просто смех. В субботу играли на чемпионате области я прям очень красиво одному в прыжке прямо в лоб заехал ногой. Но так как старался чисто в мяч сыграть и никогда не "открываю" шипы, то получил только желтую. Зато потом мог спокойно играть в прыжке ногами, так как соперники уворачивались от контакта со мной. В общем, согласен на переход в Спартак. В конце концов и Мауриньо начинал переводчиком. Давай, лоббируй меня.Лена Миськосам себя лоббируй... я только "затыкать" умею после вот таких твоих жалоб на меня - вообще не хочу с тобой разговаривать иди дальше - плачьсяRuslan ZakirovИдти делать что???Лена Миськоплакаться в жилетку "андрюше" на меняRuslan ZakirovА что в этом зазорного? Ну поплакался один взрослый мужик в жилетку другого. Толерантнее надо быть что-ли???Лена Миськозазорного? - персона жилетки нашел тоже кому плакаться дал лишний повод троллю стишок или картинку разместить про меня... он ведь даже не прочитал ни твой пост, ни мой ответ на него... а так влез, чтобы в очередной раз ляпнуть невпопад...Алевтина ТрофимоваБедный Руй. Игроков не везут, толмача нет нормального. Неустойку и ту хотят зажать. Как жить?Лена Мисько"Наполи" может потребовать перенести матч (https://molva33.ru/wp-content/uploads/2021/09/3-46.jpg) Лиги Европы против "Спартака" из Москвы в другой город Тяжёлая эпидемиологическая обстановка в России и в Москве в том числе вызывает серьёзную тревогу в Италии. 24 ноября в российской столице должен состояться матч группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Наполи". Итальянское издание Tuttonapoli со ссылкой на La Gazetta Dello Sport сообщает (https://www.tuttonapoli.net/in-evidenza/i-cds-i-riesplode-pandemia-in-russia-napoli-potrebbe-chiedere-di-giocare-altrove-con-lo-spartak-484966), что в "Наполи" серьёзно обеспокоены текущей ситуацией с пандемией в России и рассматривает возможность переноса встречи из Москвы в другое место. «Учитывая, что ситуация, связанная с пандемией, быстро ухудшается, синий клуб серьезно рассматривает возможность обращения в УЕФА с просьбой о переносе матча. Клуб законно считает выездную игру чрезвычайно опасной, несмотря на то, что до неё ещё 28 дней. "Наполи" еще не действовал официально, но не исключено предложение сыграть в другом месте».Лена Миськопусть отказываются, 3 очка не пахнут)) как бы странно это не звучало))сергей озеровеще,как пахнут в нашем случае-евриками и баксами,за победу...)Лена Миськовроде был недавно прецедент, немцы не летали в АнглиюЛена Миськоно там вроде сама Англия никого не принимала... Россия - более демократическое и толерантное государство, мы рады всем гостям и все такое.... Добро пожаловать))Лена Миськоя за то, чтобы жестко наказать макаронников... Что они себе позволяют? Боятся просто играть против Кофрие с Рассказовым, вот и распускают нелепые слухи ;)) технарь им!!!сергей озеровда и я за то! ) Спаллетти сдрейфил,ищет выход.)Лена Миськону вот... мы с тобой всё и решили )))сергей озеровнаша сила в единстве.)Алевтина ТрофимоваИтальянцы просто не знают, что в Москве за эти 28 дней могут успеть, как ввести несколько локдаунов, так и несколько раз победить вирус)Лена МиськоПочитайте интервью с Жежевом ... Там есть: - про ложь руководства «Локо»; - про тот самый пост о правильности цветов; - про разговоры с Галицким о футболе. И еще много классной фактуры, которую вы услышите впервые. https://sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-intervyu-s-odnim-iz-luchshih-futbolistov-rpl-ob-obmane-bossov-lokomotiva-i-skandalnom-uhode-1850534 «С лета знал, что Николича уволят». Крыховяк — о лжи Рангника и Цорна, общении с Галицким и переезде в Краснодар Большой разговор с одним из лучших футболистов РПЛ.Лена МиськоВася Уткин в воскресенье на Окко, на матче Сосьедад - Атлетик. Думаю, это шаг вперед для Окко) На эль- класико вторым человеком в студии был, прости господи, Сослан Гатагов.... мне кажется, это просто ужасАлевтина ТрофимоваА по мне наоборот круто, что футболистов приглашают. Хотя того же Быстрова лучше б не приглашали))Лена МиськоЗа нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать: какое наказание ждёт работодателей и сотрудников *** На этой неделе начнутся нерабочие дни, а также вводятся дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Какие штрафы грозят нарушителям и что нужно учесть, чтобы не оказаться вне закона? https://news.mail.ru/society/48523454/?cr=123&frommail=1&utm_partner_id=942Лена МиськоВласть полностью слетела с катушек! Что твориться?!👇Лена Мисько⚡️Сети магазинов "Красное & Белое" и "ВинЛаб" заявили РИА Новости, что не собираются закрываться на нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноябряЛена Мисько❗️Систему автоматического определения офсайда могут применить уже на ЧМ-2022 в Катаре: Hawk-Eye отправляет мгновенное сообщение помощнику судьи, который решает, мешает ли попавший в офсайд футболист продолжению игрыЛена Миськоверю в нашу систему правосудия на поле. сломали ВАР, сломаем и аВАР!сергей озеровСухой закон? Совсем уже,таки прям полная дискриминация. Сигареты тоже запретят?Лена Миськопро сигареты не читалаЛена Миськов Питере пить!!! там более гуманно относятся к пьяницам))) *** Магазины с алкогольной продукцией продолжат работу в Петербурге в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике 27 октября.сергей озерова ну-ка,Шнур,пропой нам песню..,)Лена Миськотолько не это пусть им поётсергей озеровпусть...только он ведь не поет,пьёт и орёт,наглый.Лена МиськоИсполком РФС утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий. На эти цели выделят почти 1,5 миллиарда рублей. У системы – два источника финансирования: это средства от букмекеров, выделяемые согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола. @pressboxсергей озеровФутболиста «ПСЖ» обокрала проститутка в Булонском лесу в Париже 26 октября. Игрок, чьи имя не уточняется, вечером проезжал на машине через Булонский лес. Когда он остановился на светофоре на красный свет, проститутка подсела к нему и украла из салона бумажник, в котором было 200 евро наличными, и телефон. Затем преступница вроде бы попросила ее высадить в определенном месте, за что обещала вернуть телефон. По словам потерпевшего, который выполнил все условия, у дамы в руках был предмет, похожий на оружие, сообщает Le Point.сергей озеровВ Шервудском лесу обитали веселые люди,Робин Гуд и Ко,в Булонском лесу-проститутки-воровки... времена меняются,нравы-нет.Лена МиськоПрезидент РФС Александр Дюков о возможности совмещения Ашотом Хачатурянцем должностей президента РФПЛ и председателя судейского комитета РФС: "Сейчас Хачатурянц является исполняющим обязанности президента лиги, поэтому он сохраняет свою должность в судействе. В ноябре будут выборы, как вы знаете. Если он будет избран, то ему придется покинуть должность главы судейского комитета. Мы не видим никакого конфликта интересов, но есть регламент и требования со стороны УЕФА. Если бы была такая возможность, то Исполком бы принял решение сохранить позиции в судействе. Мы видим прогресс в этой области. Стало меньше ошибок. Выросло качество судейства. Безусловно, большой вклад внес Ашот Рафаилович. Клубы не видят в этом конфликт интересов. Хачатурянц сохранил бы две позиции, но к сожалению, это будет невозможно". ("Спорт-Экспресс")Лена Мисько❗️Александр Дюков: судейским комитетом РФС должен руководить российский специалист.Лена Мисько❗️Александр Дюков — о контракте Валерия Карпина: у сборной России нет задачи минимум, есть одна задача — выход на чемпионат мира. Над решением этой задачи сейчас работает тренерский штаб. Обсуждать продолжение сотрудничества будем после 14 ноября.Лена Мисько⚡️Александр Дюков: матч между сборными России и Кипра (11 ноября) пройдет со зрителями, на игру допустят 30 процентов зрителей от вместимости арены в Санкт-Петербурге. Билеты начнут продавать завтра.Ruslan Zakirov"Стало меньше ошибок. Выросло качество судейства."???? Дюков совсем ослеп?Лена Мисько⚡️ Андрея Тихонова дисквалифицировали на два года: российский тренер «Астаны» увел футболистов с поля в конце первого тайма матча КПЛ с «Кайратом» в знак протеста против судейства. Позже команда все же вернулась и доиграла матч, но от длительной дисквалификации бывшего полузащитника "Спартака" это уже не спасло.Лена МиськоДа уж, жаль Тихонова. Применённая спортивная санкция может быть расширена до мирового масштаба (т.е. распространена на территорию всего мира) уполномоченными органами ФИФА в соответствии с процедурой, установленной Дисциплинарным кодексом ФИФА.Лена Миськоувидела другую инфу *** Информация от первоисточника, у Тихонова дисквалификация распространяется только на Казахстан. По этой информации, получается, что Андрей Тихонов может работать в российском футболе. Ждём официальных комментариев. @daiudaritRuslan ZakirovТихонов - красавчик, не то что твой любимчик Тедеско. Было несколько матчей, когда надо было уводить команду с поля.Лена МиськоТиша мало чем рисковал, как оказалось 1. дисква только в Казахстане 2. с ним все -равно не собирались продлевать контракт, так что летом была бы отставкаЛена МиськоНехватка ткани и фурнитуры грозит дефицитом диванов *** Увеличение сроков поставки мебели, а также дефицит офисных кресел, диванов и других предметов интерьера прогнозируют эксперты из-за дефицита деталей.Лена МиськоДиванная аналитика в опасности!Лена МиськоНа матче Хорватия – Россия будет аншлаг **** Как сообщили мне для «СЭ» коллеги из медиакомпании 24sata, за несколько часов проданы все билеты на отборочный матч ЧМ-2022 Хорватия - Россия, который состоится 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Таким образом, аудитория встречи составит около 30 тысяч местных зрителей (общая вместимость арены – 35 тысяч), при том, что цена в зависимости от трибуны и сектора колебалась от 10,5 евро (Север) до 25 (Запад) и 16 (Восток) евро. Определенная квота полагается и болельщикам нашей национальной команды – порядка 3 тысяч.кузнецов владимирЦены на билеты детские. Неделю назад на первом домашнем матче Сиэтла в НХЛ средняя цена билета была 600 долларов. На игру пришло 17500 зрителейЛена Миськоя не представляю сколько надо получать, чтобы платить за билет 600$кузнецов владимир600 на первый матч в лиге вполне нормальная цена учитывая что в среднем на рядовой матч регулярного чемпионата цена в районе 100 долларовЛена МиськоРоспортебнадзор разрешил "Спартаку" заполнить стадион на игре с "Ростовом" на 30 процентов от его вместимости. Клуб продолжает продажу билетов на матч, который состоится 30 октября, говорится в официальном сообщении "Спартака". Как известно, с 28 октября по 7 ноября в столице вводят ряд ограничений. Закрывают торговые центры, рестораны, спортзалы, бани, блокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Будут работать только музеи и театры - при предъявлении QR-кодов. Доступ на стадион "Спартака" тоже будет по QR-коду вакцинацинированного или переболевшего коронавирусом.Лена Миськодочка обрадовалась этому сообщению: мама не будет материться дома )))кузнецов владимирЕсли бы я был невакцинированным лицом 60+ у которого заблокировали социальную карту то обязательно написал бы жалобу в прокуратуру и подал бы иск к мэрии на нарушение своих правЛена Миськоя думаю, что таких немало, кто будет жаловатьсякузнецов владимирЕсли уж тут начали обсуждать криминальную хронику из Франции то добавлю свои 5 копеек. В минувшие выходные во Франции закончился чемпионат Европы по велоспорту на треке, итогом которого стал криминальный эпизод с хищением 22 велосипедов у сборной Италии. Из украденных 10 обычных спортивных великов используемых для поддержания формы и катания по шоссе, а также 12 боевых трековых боллидов для соревний, стоимостью по 25 тыс. Евро каждый. В числе украденных все четыре чемпионских велосипеда на которых сборная Италии завоевала золото в гонке преследования.Лена Миськои? не нашли?, и не вернули? французская полиция объявила забастовку - не работает?кузнецов владимирПока не нашли. Так что если вдруг будут предлагать золоченый карбоновый велик по низкой цене лучше не брать.Лена Миськоспасибо, что предупредил)))Лена МиськоОдин из самых известных гандбольных клубов России краснодарский СКИФ может сняться с чемпионата. Да и вообще прекратить свое существование. Это следует из письма, которое отправило руководство клуба президенту гандбола России. По данным гендиректора клуба Юрий Садовского у СКИФа сейчас задолженность по зарплате и налогам около 10 миллионов рублей, при этом нет никаких источников дохода. Если клуб оперативно не найдет деньги, то ему придется сниматься с чемпионата. Более того, по словам Садовского уже стоит вопрос о прекращении деятельности клуба, если ситуация не поменяется.Лена МиськоМежду тем великий и ужасный Радамель Фалькао забил свой четвертый гол после возвращения в испанский чемпионат. И сделал это в матче с "Барселоной", лихо разобравшись с Пике после привоза Бускетса. Сам гол мы выложить не можем, зато можем показать реакцию на него трибун благодаря человеку с ником (https://twitter.com/distopia777/status/1453414727615488004) иьан и значком серпа и молота. Такие в "Райо Вальекано" интересные фанаты.Лена Мисько[Переслано из РабиНерв] Родной "СЭ" выдвинул меня на Национальную спортивную премию "Спортивный Парнас" в категории "Журналист года". Если посчитаете, что из предложенного списка претендентов я достоин ее получить больше других, - голосуйте по адресу в конце поста. Если нет - никаких обид :) Голосование - до 1 ноября. https://sport-premia.ruЛена МиськоИгорь Яковлевич не просто рвётся к звёздам - а буквально на Парнас. Времени мало! До 1 ноября!Лена Миськоа номинация 'Душнила года' же там есть?) - я бы проголосовала )))Лена МиськоУРА!!! я очень рада) *** Sports.ru «Спартак» продлил контракт с Умяровым до 2026 года «Спартак» продлил контракт с полузащитником Наилем Умяровым. https://www.sports.ru/football/1102604053-spartak-prodlil-kontrakt-s-umyarovym-do-2026-goda.html?sl=1Лена МиськоПочему Андрей Тихонов увел команду с поля В минувшем туре чемпионата Казахстана главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов увел свою команду с поля во время матча с "Кайратом" - в знак протеста против судейства. К тому моменту "Астана" проигрывала команде Курбана Бердыева 0:1. В итоге игру все-таки возобновили, счет не изменился, а сегодня Тихонова дисквалифицировпли за демарш на два года. Попросил прокомментировать эти события журналиста из Казахстана Михаила Козачкова. - Я бы не стал говорить, что было судейское убийство в стиле Вилкова или Казарцева, - говорит Михаил об игре в Алма-Ате. - Был традиционный футбол, в который играют все команды Бердыева, он и не позволил "Астане" взять три очка. Обе команды играли плохо, но одна забила, а вторая нет. - Почему тогда такое решение принял Тихонов? - Думаю, на этот матч он уже вышел на взводе, поскольку весь сезон главный конкурент "Астаны" - "Тобол" - пользовался благосклонностью судей. - Как это проявлялось? - В одной игре не удалили игрока, в другой заставили перебить отбитый вратарем пенальти, в третьей еще что-то. Грубо говоря, от трех до девяти очков "Тобол" получил, благодаря судьям. Думаю, Андрей Валерьевич просто подустал от того, что его команду судят, как всех, а "Тобол" - как "Зенит" в РПЛ. - Решение о его дисквалификации сразу на два года удивило? - Вообще нет. Много лет наблюдаю за казахстанским футболом и вряд ли нынешние руководители этого вида спорта вообще способны чем-то удивить. Думаю, пока казахстанским футболом руководит Адильбек Джаксыбеков, вряд ли стоит ждать позитива. Нас пытаются порадовать результатами сборной по футзалу, где на главных ролях бразильцы, либо ничьей с Украиной или Боснией. Но по факту, что сборная, что чемпионат деградируют. В чемпионате Казахстана осталось сыграть один тур. "Астана" отстает от лидирующего "Тобола" на два очка. На скриншоте⤵️ Андрей Тихонов показывает игрокам, что им надо покинуть поле во время игры с "КайратомЛена МиськоПредставитель WADA об обвинениях в адрес НАДЦУ: «Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований» *** Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр спорта Украины Игорь Жданов высказался о ситуации с обвинениями в адрес Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). Расследование WADA выяснило, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. «Скорее всего, WADA начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям антидопингового кодекса. Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал. Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве. Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже», – написал Жданов. * Источник — фейсбук Игоря ЖдановаЛена МиськоРуководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку из-за подозрений в нарушении кодекса WADA, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины. * В профиле НАДЦ в социальной сети Facebook отмечается, что Национальная антидопинговая организация Украины нарушила международный стандарт тестирования, поэтому уже директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Ранее WADA опубликовало итоги расследования нарушений в национальной антидопинговой организации Украины. Расследование WADA под кодовым названием «Операция «Геркулес» было инициировано в 2019 году, в ходе разбирательства были обнаружены доказательства, позволяющие утверждать, что с 2012 года украинское агентство уведомляет спортсменов о грядущем допинг-контроле и подменяет сертификаты спортсменов для WADA.Комментировать
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