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Собянин: парк "Зарядье" объединил архитектуру, культуру и науку

Собянин: парк "Зарядье" объединил архитектуру, культуру и науку

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Парк "Зарядье" стал одной из ключевых достопримечательностей современной столицы, отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

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