В Улан-Уде военнослужащие ВВО произвели полуденный выстрел

Церемония полуденного выстрела существует в шести городах России. Улан-Удэ является седьмым. Выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30, размещенной на сопке в микрорайоне Шишковка, производится в дни воинской славы России и в государственные праздники.