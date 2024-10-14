Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Brigitte Queck
    НА ДВУХ СТУЛЯХ НЕ МОЖНО СИДЕТЬ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ СЕРБИИ, ВУЧИЧ !>Б.КвекВучич собрался ар...
  • Одиссей
    Дроноводам - поделом! А артельщиков-то почему забывают? Награда за многолетние обстрелы Донбасса должна быть неотврат...Приказ, который ...
  • Поль Меерсон
    Русским не пытаются запретить защищаться. Нам это давно запретили, полистайте УК, что там насчёт необходимой обороны....Беда похуже мигра...

"Отсижу три года. Ничё страшного": Азербайджанец из Забайкалья сдержал обещание - убил мать своей дочери

"Отсижу три года. Ничё страшного": Азербайджанец из Забайкалья сдержал обещание - убил мать своей дочери

Санан Гусейнов задержан за убийство. Трагедии можно было избежать. Но Екатерина не выжила. В Забайкалье азербайджанец Санан Гусейнов встретил Екатерину и пообещал ей "восточную сказку", но всё обернулось трагедией, когда женщина инициировала разрыв отношений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх