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Владимирские новости

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«Владимирводоканал» попал в «Галерею Славы» за гибель рыбы в Клязьме

«Владимирводоканал» попал в «Галерею Славы» за гибель рыбы в Клязьме

Загрязнение реки Клязьмы сточными водами от «Владимирводоканала» привело к гибели более 8 тысяч рыб и ущербу на 12,5 млн рублей.

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