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Политика как она есть

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Москвичам посоветовали пересесть на метро

Москвичам посоветовали пересесть на метро

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на метро из-за дождя, сообщает Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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