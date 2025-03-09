Угроза из Турции. Эрдоган готовит подлый удар на Кавказе: Кремлевская табакерка

Телеграм-канал Кремлевская табакерка со ссылкой на источники в АП и силовиков предупреждает, что турецкий президент Реджеп Эрдоган может быть причастен к активизации исламистов и сторонников сепаратистских движений на Кавказе.
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