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Третьяк назвал Универсиаду первой ласточкой для возвращения сборных России по хоккею

Третьяк назвал Универсиаду первой ласточкой для возвращения сборных России по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, с какого турнира может начаться возвращение отечественных команд на международную арену.

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