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Бизнес журнал. Центр

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При обстреле ВСУ приграничной территории Курской области пострадал город Суджа

При обстреле ВСУ приграничной территории Курской области пострадал город Суджа

При обстреле ВСУ приграничной территории Курской области пострадало несколько домов в городе Суджа.При обстреле ВСУ приграничной территории Курской области в ночь на 6 августа, получили разрушения дома в городе Суджа.

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