При обстреле ВСУ приграничной территории Курской области пострадал город Суджа

При обстреле ВСУ приграничной территории Курской области пострадало несколько домов в городе Суджа.При обстреле ВСУ приграничной территории Курской области в ночь на 6 августа, получили разрушения дома в городе Суджа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии