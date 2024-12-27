Возрождение ICO: криптоиндустрия изменится в 2025 году

Крипторынок вступает в новую эпоху децентрализованного привлечения капитала. В 2025 году проекты и инвесторы вернутся к концепции ICO (Initial Coin Offering), но с усовершенствованными подходами и строгими нормативами, сообщает CoinDesk.
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