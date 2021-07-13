Экспериментальный «корабль-шпилька» M80 ВМС США разгромил стаи дронов в море во время испытаний

Экспериментальный корабль ВМС США M80 Stiletto, оборудованный для испытаний новых морских боевых технологий и концепций, продемонстрировал систему защиты от беспилотных летательных аппаратов с функцией их обнаружения и поражения на 360 градусов.
Экспериментальный корабль ВМС США M80 Stiletto, оборудованный для испытаний новых морских боевых технологий и концепций, продемонстрировал систему защиты от беспилотных летательных аппаратов с функцией их обнаружения и поражения на 360 градусов.
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