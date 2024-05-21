Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatyana Fedotova
    Молодцы монголы!!!!!Как Монголия преп...
  • Мария
    По Нетаньяху давно тюрьма плачет!Кто силён, тот и ...
  • Николай Герасименко
    Чётко по ципсошной методичке отработал!  Подтянишаровары, поправь кастрюлю и скачи дальше...Как Монголия преп...

"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

После того как шумиха вокруг визита президента РФ в Китай стихла, настало время трезво оценить итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отстранившись от красивого церемониала встречи российского лидера на китайской земле и широких улыбок на лицах наших китайских друзей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Elka
👍
Ответить
17 час.
Секушин Леонид
Не надо ни на кого рассчитывать, надеяться и т. д. Только на себя. Своей страной надо вплотную заниматься, а не гнать дешёвые энергоресурсы и другие товары за рубеж! Нет у нас друзей. Все добиваются только своей выгоды. За свои деньги - огромные - строим газопроводы и просим - купите наш газ, пожалуйста! Кто ж нас уважать будет?  Туркам атомную станцию, газ и другие вкусняшки! Индию завалили демпинговой нефтью за рупии! Для своего населения должно быть всё дёшево и много! Всем остальным - по мировым ценам!
Ответить
15 час.
Галина Мухний
Один прием  Президента Путина, который был оказан Китаем- это уже величайшая помощь, Россия справится сама со всем остальным.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх