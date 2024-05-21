"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

Секушин Леонид

Не надо ни на кого рассчитывать, надеяться и т. д. Только на себя. Своей страной надо вплотную заниматься, а не гнать дешёвые энергоресурсы и другие товары за рубеж! Нет у нас друзей. Все добиваются только своей выгоды. За свои деньги - огромные - строим газопроводы и просим - купите наш газ, пожалуйста! Кто ж нас уважать будет? Туркам атомную станцию, газ и другие вкусняшки! Индию завалили демпинговой нефтью за рупии! Для своего населения должно быть всё дёшево и много! Всем остальным - по мировым ценам!