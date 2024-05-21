После того как шумиха вокруг визита президента РФ в Китай стихла, настало время трезво оценить итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отстранившись от красивого церемониала встречи российского лидера на китайской земле и широких улыбок на лицах наших китайских друзей.
"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"
Комментарии
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Elka
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17 час.
Секушин Леонид
Не надо ни на кого рассчитывать, надеяться и т. д. Только на себя. Своей страной надо вплотную заниматься, а не гнать дешёвые энергоресурсы и другие товары за рубеж! Нет у нас друзей. Все добиваются только своей выгоды. За свои деньги - огромные - строим газопроводы и просим - купите наш газ, пожалуйста! Кто ж нас уважать будет? Туркам атомную станцию, газ и другие вкусняшки! Индию завалили демпинговой нефтью за рупии! Для своего населения должно быть всё дёшево и много! Всем остальным - по мировым ценам!
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15 час.
Галина Мухний
Один прием Президента Путина, который был оказан Китаем- это уже величайшая помощь, Россия справится сама со всем остальным.
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5 час.
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