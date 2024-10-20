Россия поставляет США мухоморы

Россия уже несколько лет поставляет мухоморы в Соединенные Штаты Америки и в Азию. Согласно информации Россельхознадзора, фитосанитарные сертификаты на отправку сушеных королевских мухоморов оформлялись для поставок в Киргизию, США и на Филиппины в Кировской области, Удмуртии, Пермском крае.