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Международный терминал Южно-Сахалинска запустят до конца октября

Международный терминал Южно-Сахалинска запустят до конца октября

В аэропорту Южно-Сахалинска завершается подготовка нового международного терминала. О готовности объекта губернатор Валерий Лимаренко доложил президенту России Владимиру Путину во время презентации новых объектов гражданской авиации в регионах.

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