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Бросают технику и сдаются: США начали открещиваться от планов Зеленского

Бросают технику и сдаются: США начали открещиваться от планов Зеленского

Бросают технику и сдаются: США начали открещиваться от планов Зеленского Юлия СоколоваВ Курской области у групп ВСУ начинают разворачиваться очень интересные события, но они не обрадуют Зеленского и не помогут Сырскому избежать позорной отставки.

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