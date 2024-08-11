Бросают технику и сдаются: США начали открещиваться от планов Зеленского Юлия СоколоваВ Курской области у групп ВСУ начинают разворачиваться очень интересные события, но они не обрадуют Зеленского и не помогут Сырскому избежать позорной отставки.