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Huawei представляет новый поколение ноутбуков MateBook D16

Huawei представляет новый поколение ноутбуков MateBook D16

Компания Huawei представила в Китае новую линейку ноутбуков MateBook D16 с 16-дюймовыми экранами. Новинки отличаются небольшим весом, вместительной батареей и мощными процессорами Intel Core 11-го поколения.

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