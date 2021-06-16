«Зарницы доверия» – пройдена мертвая точка российско-американских отношений. Григорий Игнатов

Саммит в Женеве не стал прорывным, но его можно всё же признать обнадёживающим. «Никаких иллюзий нет и не было», но «зарницы доверия промелькнули» – такими словами Владимира Путина можно в целом охарактеризовать Женевский саммит двух президентов.