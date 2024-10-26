Израильские самолеты всю ночь бомбили Иран

Фото: Amir Cohen / Reuters Более 100 самолетов всю ночь бомбили крупнейшие города страны. Что известно об атаке ? В ночь на 26 октября Новости дня за сегодня сообщают, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранскую территорию.
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