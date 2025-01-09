На Курском фронте военные «Севера» выбивают врага между Гуево и Куриловкой

В Курской области военные группировки войск «Север» выбивают врага из опорных пунктов между Гуево и Куриловка, а также в лесополосах Суджанского приграничья, сообщают в телеграмм-канале «Два майора» в сводке на утро 9 января.
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