Медвежий угол

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Ректор МГУ предлагает образованию идти по всем дорогам сразу

Ректор МГУ предлагает образованию идти по всем дорогам сразу

Всё-таки ПМЭФ очень полезное мероприятие в том плане, что очень многие очень много говорят и становится виднее подковёрная часть внутренней политики в РФ.

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