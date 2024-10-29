В Финляндии арестовали пять российских объектов недвижимости

Согласно информации издания, в стране были арестованы пять объектов недвижимости РФ. В число арестованных вошли жилой дом в Тёёлё, который расположен в центральной части Хельсинки, офисное здание в районе Лауттасаари, а также три объекта на Аландских островах.
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