"Локомотив" узнал расписание своих матчей в групповом этапе Лиги Европы

Стало известно расписание московского "Локомотива" в групповом этапе Лиги Европы. 1-й тур: "Локомотив" — "Марсель", 16 сентября в 19:45 мск 2-й тур: "Лацио" — "Локомотив", 30 сентября в 22:00 мск 3-й тур: "Локомотив" — "Галатасарай", 21 октября в 22:00 мск 4-й тур: "Галатасарай" — "Локомотив", 4 ноября в 19:45 мск 5-й тур: "Локомотив" — "Лацио", 25 ноября в 19:45 мск 6-й тур: "Марсель" — "Локомотив", 9 декабря в 22:00 мск "Железнодорожники" попали в квартет E, в рамках которого подопечным Николича предстоит сыграть с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем".