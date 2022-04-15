Дрон, що використовується для комерційних цілей. Архівне фото. Росія поширює дезінформацію про застосування хімзброї в Україні Російське посольство в Єгипті опублікувало у Твіттері відео, на якому сільськогосподарські безпілотники видаються за військові апарати, які нібито розпорошують отруйні речовини Посольство Росії в Єгипті 13 квітня розповсюдило в соціальних мережах відео, на якому були показані безпілотники, нібито […] Сообщение Росія розповсюджує дезінформацію про застосування хімзброї в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.