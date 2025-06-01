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Царьград

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Москва следит за каждым словом Трампа: Песков о важности национальных интересов

Москва следит за каждым словом Трампа: Песков о важности национальных интересов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно следит за заявлениями Дональда Трампа.

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