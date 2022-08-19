Японские власти думают над тем, как пробудить интерес у граждан к алкоголю

В Японии власти объявили конкурс на популяризацию употребления алкоголя среди молодёжи. Как передаёт в четверг, 18 августа, издание Financial Times, налоговое ведомство островного государства обеспокоено снижением отчислений от продажи спиртного.
В Японии власти объявили конкурс на популяризацию употребления алкоголя среди молодёжи. Как передаёт в четверг, 18 августа, издание Financial Times, налоговое ведомство островного государства обеспокоено снижением отчислений от продажи спиртного.
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