Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Политолог Гуреев охарактеризовал, что США вернулись к средневековым практикам.
США вернулись к средневековым практикам: Украина лишается вообще всего
Комментарии
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Александр Рожков
А что получила Россия, в результате своих многоходовок? Украина, которая всегда была русской, теперь будет принадлежать США? Мы будем граничить с США? Ну ни фуя сибе многоходовка!
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7 час.
Александр Рожков
Прежде самостийности захотелось России. Именно придурки, радетели за Россию, прежде всех республик заявили о своем суверенитете...! День независимости от мозгов https://spb.tsargrad.tv/articles/den-nezavisimosti-ot-mozgov_259827
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Когда Украина признавала свои долги?) Как говорится, никогда такого не было, и вот опять)).
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33 мин.
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