США вернулись к средневековым практикам: Украина лишается вообще всего

Александр Рожков А что получила Россия, в результате своих многоходовок? Украина, которая всегда была русской, теперь будет принадлежать США? Мы будем граничить с США? Ну ни фуя сибе многоходовка!

Александр Рожков Прежде самостийности захотелось России. Именно придурки, радетели за Россию, прежде всех республик заявили о своем суверенитете...! День независимости от мозгов https://spb.tsargrad.tv/articles/den-nezavisimosti-ot-mozgov_259827