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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    Как то не верится, что Путин вообще знает об этой кобыле с выменем 13 размера хоть что-то.Вы издеваетесь?! ...
  • valentina sergeeva
    Путин наградил тех, кто был внесён (а вот КЕМ?!) в список. И не более того. А вот какие козлы этот список "заслуженны...Вы издеваетесь?! ...
  • Татьяна Гусева
    Когда Украина признавала свои долги?) Как говорится, никогда такого не было, и вот опять)).США вернулись к с...

США вернулись к средневековым практикам: Украина лишается вообще всего

США вернулись к средневековым практикам: Украина лишается вообще всего

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Политолог Гуреев охарактеризовал, что США вернулись к средневековым практикам.

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Комментарии
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Александр Рожков
А что получила Россия, в результате своих многоходовок? Украина, которая всегда была русской, теперь будет принадлежать США? Мы будем граничить с США? Ну ни фуя сибе многоходовка!
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7 час.
Александр Рожков
Прежде самостийности захотелось России. Именно придурки, радетели за Россию, прежде всех республик заявили о своем суверенитете...!                                                                                                 День независимости от мозгов                                                            https://spb.tsargrad.tv/articles/den-nezavisimosti-ot-mozgov_259827
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Когда Украина признавала свои долги?) Как говорится, никогда такого не было, и вот опять)).
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33 мин.
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