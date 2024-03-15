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Глава Приморья проголосовал на выборах президента России

Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России.В пресс-службе краевого правительства отметили, что Кожемяко отдал свой голос за одного из кандидатов на пост главы государства в пятницу.

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