Глава Приморья проголосовал на выборах президента России

Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России.В пресс-службе краевого правительства отметили, что Кожемяко отдал свой голос за одного из кандидатов на пост главы государства в пятницу.
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