Мясной бульон при простуде оказался не просто бабушкиным рецептом

Учёные объяснили, почему горячий куриный или мясной бульон действительно может помогать организму во время болезни — и какие процессы происходят внутри кастрюли, когда обычное мясо превращается в целебный напиток На протяжении десятилетий в российских семьях существует почти неизменная традиция: если человек простудился, ему предлагают горячий бульон.