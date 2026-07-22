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Пронедра

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Мясной бульон при простуде оказался не просто бабушкиным рецептом

Мясной бульон при простуде оказался не просто бабушкиным рецептом

Учёные объяснили, почему горячий куриный или мясной бульон действительно может помогать организму во время болезни — и какие процессы происходят внутри кастрюли, когда обычное мясо превращается в целебный напиток На протяжении десятилетий в российских семьях существует почти неизменная традиция: если человек простудился, ему предлагают горячий бульон.

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