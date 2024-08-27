Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МО РФ допускает попытки покушений ВСУ на должностных лиц новых регионов

МО РФ допускает попытки покушений ВСУ на должностных лиц новых регионов

ВСУ могли покушаться на жизнь должностных лиц новых российских регионов, используя химические вещества.

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