Инвесторы могут построить в ТиНАО более 33 млн кв. м жилья до 2035 года

Инвесторы могут возвести более 33 млн кв. м жилья в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) до 2035 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).