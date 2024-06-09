Инвесторы могут построить в ТиНАО более 33 млн кв. м жилья до 2035 года

Инвесторы могут возвести более 33 млн кв. м жилья в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) до 2035 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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