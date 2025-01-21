Министерство транспорта приказало предоставить бесплатный перелёт для детей до двух лет на всех внутренних авиарейсах.
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Министерство транспорта приказало предоставить бесплатный перелёт для детей до двух лет на всех внутренних авиарейсах.
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