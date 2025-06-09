В России невозможно быть нациком.

Александр засланный казачок!!!! Ясно что воду льёт для врагов России, провокатор!!!! И... был бы нацизм в Нашей России, то полчищь кишлачно- аульной ордыв в России НЕ БЫЛО!!!!! Это своим поведение мигранты делают коренное население России нациками, пока не поменяется миграционная политика устроенная коррупционерами в стране в пользу коренных мы вынуждены выживать в этом бардаке!!!

Андрей

Нацизм в России спящий! Дожидается своего часа... В 90е он себя проявил в полной мере во всех национальных регионах России! Тогда чуть ли не в каждой национальном районе создавалось свое национальное государство со своим президентом! Провозглашались свои национальные идеи и были попытки самоопределения, правда на уровне национальных самовыдвиженцев... Но с этого всегда начинается, а потом.... Можем посмотреть на....., да почти все бывшие советские республики! Везде одно и то же... Где-то больше, где-то чуть меньше...