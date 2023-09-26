Уроки боев в Украине: что вынесла Россия, а что НАТО упустило?

Россия выучила уроки боев на Украине. НАТО - нет. Катастрофический провал украинского контрнаступления вынудил Запад не только срочно задуматься о замене пана Зеленского на более адекватного политика, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.
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