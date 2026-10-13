Кубок интеллектуальных игр на электросудах, «Бедная Лиза» и вебинар о самострое: — чем заняться 13 октября в Москве:

— Записаться на Кубок интеллектуальных игр на речных электросудах — первый отборочный раунд квиза; — Посмотреть спектакль «Бедная Лиза» Марка Розовского в театре «У Никитских ворот» — в 19:00; — Заглянуть в закулисье Театра на Малой Ордынке в рамках фестиваля «Открытый город»; — Послушать вебинар «Самовольная постройка и её правовые последствия» от Госинспекции по недвижимости — в 16:00; — Присоединиться к экскурсии «Москва молодёжная» — с визитом в МАММ; — Сходить на спектакль «Преступление и наказание» в театральном центре «Вишнёвый сад» — в 19:00.