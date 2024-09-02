Звоночек для учителя: какие изменения ждут ЕГЭ и ОГЭ

Федеральный институт педагогических измерений (при Рособрнадзоре) опубликовал для общественного обсуждения проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) для единого и основного госэкзаменов на будущий год.
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