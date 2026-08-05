Как эффективно завоевать море Очередная порция интересных новостей из Поднебесной. Там начали работу над модернизацией эсминцев старых проектов под несение гиперзвуковых.
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Как эффективно завоевать море Очередная порция интересных новостей из Поднебесной. Там начали работу над модернизацией эсминцев старых проектов под несение гиперзвуковых.
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